Letztendlich kann sich keine Maske vor der Enthüllung retten. Im Finale von "The Masked Dancer" wird jede:r, die oder der noch im Rennen ist, demaskiert.

Die Masken im Finale von "The Masked Dancer"

Folge für Folge mussten sie zeigen, dass sie Rhythmus im Blut haben. Schließlich haben es vier Masken ins Finale geschafft:

Der Affe

Der Buntstift

Die Maus

Das Zottel

Enthüllungen en masse: Vier Demaskierungen

Der geheime Tänzer oder die geheime Tänzerin, der oder die die meisten Stimmen einsackt, darf sich zwar am längsten verborgen halten, doch am Ende müssen sie alle ihre Geheime Identität lüften. Im großen Finale von "The Masked Dancer" werden alle verbliebenen Stars enthüllt.

Yvonne Catterfeld im Rateteam

Yvonne Catterfeld rätselt als Rategästin im Finale mit. Als die Gans hat sie eine gans neue Seite von sich gezeigt. Im kuscheligen Kostüm holte sie sich den Sieg in "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow" – in der auch Steven Gätjen als das Rentier auftrat. Da auch das dritte Rateteammitglied, Alexander Klaws, bereits bei "The Masked Singer" unter einer der Masken steckte – unter der von Mülli Müller – wissen also alle drei, wie es den Stars in den Kostümen geht. Nun vereinen die Rateteammitglieder ihr geballtes Fachwissen, um den geheimen Tänzern und Tänzerinnen auf die Spur zu kommen.

Stimme für deine Favoritin oder deinen Favoriten ab

Du hast es in der Hand. Mit dem Voting via ProSieben-App kannst du deiner Lieblingsmaske deine Stimme zukommen lassen – und die ist wertvoll, immerhin könnte sie dem Affen, der Maus, dem Buntstift oder dem Zotten den Sieg bescheren.

Wer sich an die Spitze absetzt, siehst du am Donnerstag, 27. Januar 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Das könnte dich auch interessieren:

Im Clip: Der Affe performt zum Medley von Peter Foxx