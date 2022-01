Im Clip: Die Rateshow voller Indizien

Rätselfans kommen heute Abend wieder auf ihre Kosten. "The Masked Dancer" 2022 geht ins Halbfinale. Damit du perfekt vorbereitet bist, findest du hier alles Wichtige für dich zusammengefasst.

Die Masken im Halbfinale von "The Masked Dancer"

Sie haben es geschafft, aber heute wird es wieder ernst. Die verbliebenen Masken müssen bei ihrer Tanzchoreographie alles geben, um möglichst viele Stimmen der Zuschauer:innen zu gewinnen. Nur so haben sie die Möglichkeit, der Demaskierung heute zu entgehen und ins Finale einzuziehen. Sie sind noch im Rennen:

Der Affe

Der Buntstift

Die Maus

Maximum Power

Das Zottel

Die Wackler tanzen zweimal

Die Wackler müssen dabei noch einmal ran und eine zweite Performance zeigen. So haben sie die Möglichkeit, sich doch noch in die nächste Runde zu retten – und die Zuschauer:innen können ihre Rätseltipps checken. Könnte sich wirklich der Star unter der Maske verbergen, den sie vermuten, oder ist es doch ein anderer?

Unterschied zu "The Masked Singer": Nur eine Demaskierung

"The Masked Dancer" und "The Masked Singer" weisen zwar einige Ähnlichkeiten auf, doch im Halbfinale unterscheiden sich die beiden Shows. Während bei #TMS gleich zwei Masken enthüllt wurden, bleibt es bei #TMD bei einer. Nur eine Identität wird heute Abend gelüftet.

Annemarie Carpendale im Rateteam

Die bekannten Gesichter bleiben natürlich auch im Halbfinale erhalten. Matthias Opdenhövel führt wie gewohnt als Moderator durch den Abend und Alexander Klaws und Steven Gätjen nehmen auf den Plätzen des Rateteams Platz. Unterstützt werden sie in Folge 3 von Rate-Gästin Annemarie Carpendale, die neben Alexander aka Mülli Müller als der Teddy in der letzten Staffel von "The Masked Singer" auftrat.

Vote für deine Lieblingsmasken

Du willst den Affen auf dem Siegertreppchen sehen? Die Maus haut dich mit jeder Performance um? Du liebst das Zottel, der Buntstift hat dein Herz gestohlen oder Maximum Power elektrisiert dich? Dann halte dein Handy bereit und stimme mit dem Voting über die ProSieben-App für deinen Favoriten oder deine Favoritin ab. Nur so zieht deine Lieblingsmaske ins Finale von "The Masked Dancer" 2022 ein.

Wer das sein wird, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: