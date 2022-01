Das Halbfinale von "The Masked Dancer" 2022 steht an und das Rateteam erhält ganz besonders kuschlige Unterstützung: Als der Teddy trat Annemarie Carpendale bei "The Masked Singer" auf, nun rät sie in Folge 3 mit.

Annemarie Carpendale ist Gästin im Rateteam

Sie weiß genau, wie sich die geheimen Stars in ihren Kostümen fühlen. Annemarie Carpendale belegte als der Teddy 2021 bei "The Masked Singer" den sechsten Platz. Kann sie mit ihrem Insiderwissen also für heiße Tipps im Rateteam von "The Masked Dancer" sorgen?

Im Clip: Annemarie Carpendale ist der Teddy

Die Moderatorin rätselt mit

Eine weitere Stärke der Gästin könnte ihr Beruf sein. Als Moderatorin von Formaten wie "taff" und "red." steht es bei ihr quasi auf der Tagesordnung, sich mit Stars, Sternchen und interessanten Gerüchten in den sozialen Netzwerken und der Medienlandschaft zu beschäftigen.

Wer steckt unter den Masken?

Die Identität von fünf Masken will aufgedeckt werden. Die Maus, der Buntstift, Maximum Power, der Affe und das Zottel tanzen noch unerkannt durchs Studio. Ein Star wird am kommenden Donnerstag enttarnt. Wer das sein wird und ob Annemarie ihm oder ihr schon zuvor auf die Schliche kommt, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

