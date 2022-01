Im Clip: Der Buntstift performt in Show 1 auf ein "Sing Sing Sing"-Medley

"The Masked Dancer": Der Buntstift wird im Halbfinale funky

Der Buntstift wagt sich im #MaskedDancer-Halbfinale an einen Tanz zu "Uptown Funk" von Mark Ronson und Bruno Mars. Das Lied stammt aus dem Jahr 2014 und sicherte sich bereits vier Diamant-Auszeichnungen und den Titel "British Single Of The Year" 2015.

Schon in den vergangenen Folgen konnte der Buntstift sich mit seinen Performances in die Herzen der Zuschauer:innen tanzen. Wird der Maske das auch dieses Mal gelingen? Was hat sich der Star unter dem Kostüm für seinen Auftritt ausgedacht? Das siehst du heute Abend ab 20:15 Uhr bei "The Masked Dancer" auf ProSieben und auf Joyn.

