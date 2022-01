Das Schaf ist ein kleiner Tollpatsch

Trommelwirbel, die Riege der Masken von "The Masked Dancer" 2022 ist endlich vollständig. Das Schaf ist in Staffel 1 dabei. Der süße Tollpatsch will zeigen, dass in ihm ein Weltklasse-Tänzer steckt. Bisher gelang ihm das Halten des Takts noch nicht so gut, aber das soll sich bei #MaskedDancer natürlich ändern.

Tipp: Hier erfährst du mehr über das Zottel, das als erste der beiden "Top Secret"-Masken bekanntgegeben wurde.

Kommt das Schaf eine Runde weiter und kann sich gegen die Konkurrenz durchsetzen? Das siehst du jetzt live auf ProSieben und auf Joyn.

