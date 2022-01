Sie performen solo und mit weiteren Tänzer:innen, sie legen einen Disco-Fox auf das Studio-Parkett und sorgen für den ein oder anderen Überraschungsmoment bei "The Masked Dancer". Die sieben Masken trainieren gerade, was das Zeug hält, um die Zuschauer:innen bald in den Live-Shows mit ihren Bewegungen zu beeindrucken.

"The Masked Dancer": Diese Masken sind dabei

Die Masken von "The Masked Dancer" könnten kaum unterschiedlicher sein. Bisher steht fest, dass Maximum Power, die Maus, der Buntstift, der Affe und das Glühwürmchen dabei sein werden. Die sechste und siebte Maske sind noch ein Geheimnis und werden in der ersten Live-Show am 6. Januar 2022 live auf ProSieben und auf Joyn vorgestellt.

Das sind die Masken von "The Masked Dancer" im Überblick:

Welche Stars verbergen sich unter den außergewöhnlichen Kostümen? In jeder Folge von "The Masked Dancer" fällt zumindest eine Maske. Hier findest du alle Sendetermine und Sendezeiten, sodass du keine Folge und Enthüllung verpasst.

