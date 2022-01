Das Zottel wirbelt auf die Bühne

Aufgepasst, denn hier kommt das Zottel! Die Maske wurde bisher geheim gehalten und ist eine der großen Überraschungen in der ersten Live-Show von #MaskedDancer. Das Zottel will die Bühne mit seinen Moves aufmischen und die Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann ziehen. Gelingt ihm das? Und kann man den Star unter der Maske anhand seiner Bewegungen erkennen?

Es gibt noch ein weiteres Kostüm, das erst in Folge 1 gezeigt wird. Was haben sich die Maskenbauer:innen und Kostümbildner:innen um Alexandra Brandner und Marianne Meinl dieses Mal einfallen lassen?

Übrigens: Bleibt das Zottel in der Show, siehst du es nächsten Donnerstag wieder bei "The Masked Dancer" um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

