Die Top-Tipps der ProSieben-App-User wechseln immer wieder. So richtig sicher, wer unter den Masken steckt, ist sich noch kaum jemand. Doch einzelne #MaskedDancer-Fans könnten den kostümierten Stars durchaus auf der Schliche sein.

Das Zottel

Die Nutzer:innen der ProSieben-App meinen, Rebecca Mir oder Marlene Lufen treibt es bunt. Zwischen dem Model und der Moderatorin ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen (beide rund 37 Prozent, Stand: 20. Januar 2022). Ein Blick in die Kommentarspalte bei Instagram lässt jedoch eine Tendenz zu Marlene erkennen: Das ABC aus den Indizien soll für ihre Tätigkeit beim gleichnamigen US-Sender stehen.

Das Zottel fühlt sich beobachtet – Marlene moderiert "Big Brother". Das Zottel steht früh auf – so, wie Marlene als Moderatorin des "Sat.1 Frühstücksfernsehens". Liegen die Fans mit ihren Vermutungen richtig?

Die Maus

Hier handelt es sich beim Top-Tipp um Wolke Hegenbarth (Stand: 20. Januar 2022). Kein Wunder – sind doch Wolken ein immer wiederkehrendes Indiz. Zumal die Maus auch schon sagte, dass sie darin einen Teil von sich selbst wiederentdeckt. In Folge 1 ist von "Mausi Busch" die Rede – Wolke wurde in Meerbusch geboren. Und in einem Indizien-Clip kommt ein Camper vor – Wolke sammelte erste Schauspielerfahrungen unter anderem in der Serie "Die Camper".

Könnte die Maus tatsächlich Wolke Hegenbarth sein? Oder ist die Lösung des Rätsels eine ganz andere?

Maximum Power

Die Mehrheit tippt bei Maximum Power auf Eloy de Jong. Der niederländische Akzent sei nicht zu überhören, schreiben einige auf Instagram. Mit seinem Ausruf "Auf das Leben" könnte Maximum Power zudem auf Eloys Album "Auf das Leben – fertig – los!" hindeuten. In der ProSieben-App heißt es, der männliche Background-Tänzer beim Paartanz könne ein Indiz für einen homosexuellen Mann sein.

Der Affe

Auf Platz drei der Top-Tipps zum Affen befindet sich Cappy-Liebhaber Mark Forster. Doch ein Fan von Kopfbedeckungen ist auch die aktuelle Nummer eins: Oli P.. Viele #MaskedDancer-Fans sind der Meinung, so affenstark kann sich nur der frühere Turniertänzer bewegen. Und der Voice-Decoder nimmt ihnen die letzten Zweifel.

"Ganz klar, Oli P.", so der allgemeine Tonus auf Instagram. Immerhin wurde dieser auch im Großstadt-Dschungel Berlin geboren. Erst bei der Enthüllung wird sich herausstellen, wer der Affe wirklich ist.

Der Buntstift

Die User:innen der ProSieben-App scheinen sich größtenteils einig zu sein, dass es sich um Prince Damien handeln muss (47,8 Prozent, Stand: 20. Januar 2022). Eine:r meint ihn "zu 1000 Prozent" an Stimme und Tanzstil zu erkennen. Außerdem sprechen für den 31-Jährigen das Klassenzimmer – Prince Damien ist Tanzlehrer – und eine Tafel, auf der eine Schlange, ein Löwe und ein Nilpferd zu sehen sind: Prince Damien gewann 2020 die 14. Staffel des RTL-Dschungelcamps "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Möglich, dass die Fans tatsächlich richtig liegen. Aber noch ist alles offen und der Buntstift noch nicht enttarnt. Und schließlich zeigt die Enthüllung von Ute Lemper als das Glühwürmchen, dass manche Stars niemand auf dem Schirm hat.

Das könnte dich auch interessieren: