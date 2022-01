Die Maus, das Zottel, der Buntstift und der Affe stehen im Finale

Die erste Finalistin und der erste Finalist von "The Masked Dancer" 2022 sind gefunden! Geschafft haben es die Maus und der Affe. Die beiden Masken setzen sich im ersten Dreier-Duell des Abends gegen das Zottel durch.

Doch für das Zottel ist es noch keineswegs vorbei. Die Maske kann im Wackler-Duell noch mal zeigen, was in ihr steckt und tritt mit einem zweiten Tanz auf. Im zweiten Duell kämpfen außerdem der Buntstift und Maximum Power um den Final-Einzug. Die Fans schicken den Buntstift in die nächste Runde. Maximum Power zittert zusammen mit dem Zottel.

Am Ende kann sich das Zottel gegen seinen Konkurrenten durchsetzen und sich den letzten Platz im #MaskedDancer-Finale schnappen. Dagegen muss Maximum Power seine Maske fallen lassen. Wer sich wohl darunter verbirgt?

"The Masked Dancer": Die Finalist:innen im Überblick

"The Masked Dancer"-Finale: Livestream, Sendezeit und TV-Ausstrahlung

Freue dich auf ganze vier Enthüllungen und ganz viel Tanz-Spaß auf der Bühne! Das Finale von "The Masked Dancer" wird am 27. Januar 2022 ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn ausgestrahlt. Du kannst die Show nicht nur im Fernsehen, sondern auch im kostenlosen Livestream auf prosieben.de verfolgen. So verpasst du keine der Demaskierungen und bist live dabei, wenn die Masken mit mitreißenden Performances auftreten.

