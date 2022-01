Im Clip: Das Zottel ist Marlene Lufen

Wenn das Zottel tanzt, dann mit dem ganzen Körper. Alles fliegt und flirrt. Doch trotz des bunten Spektakels auf der Bühne von "The Masked Dancer" trieb die Zuschauer:innen eine Frage um: Wer verbirgt sich hinter dem Zottel?

Marlene Lufen ist das Zottel

Endlich wurde Licht ins Dunkel gebracht. Keine Geringere als Marlene Lufen verbarg sich in der wohl buntesten Maske der Geschichte. Die Neugier der Fans wurde endlich gestillt. Die Moderatorin aus dem "SAT.1 Frühstücksfernsehen" tanzte sich also sensationell auf den zweiten Platz bei "The Masked Dancer" 2022.

Marlene Lufen bei "The Masked Dancer"

"Wahnsinnig schön", so die ersten Worte einer sichtlich erschöpften aber auch sehr glücklichen Marlene Lufen nach ihrer Demaskierung. Die Moderatorin könnte sich nun sogar einen Boxkampf gegen Axel Schulz vorstellen, wie sie mit einem Augenzwinkern nach ihrem letzten Tanz verrät. Schließlich habe sie durch das Tanzen mit einem 10 Kilo schweren Kostüm in den letzten Woche ordentlich Muckis aufgebaut.

