Wohl keiner groovt so cool wie er. Der Affe avancierte mit seiner lässigen Art und seinen gekonnten Dance-Moves schnell zum Fanliebling. Kein Wunder, dass die Zuschauer:innen ihn zum Gewinner von "The Masked Dancer" küren. Er musste in der gesamten Staffel kaum ums Weiterkommen zittern. Nun ist endlich bekannt, wer im Affen-Kostüm steckt.

Enthüllt: Oli P. ist der Affe

Oli P. aka Oliver Petszokat heizte als der Affe dem Publikum ordentlich ein. Im Finale von "The Masked Dancer" muss aber auch er die Maske fallen lassen. Die Top-Tipps der Zuschauer:innen führte er ebenfalls an.

Oliver Petszokat bei "The Masked Dancer" 2022

Als Schauspieler und Sänger machte sich Oli P. einen Namen. Durch Hits wie "Flugzeuge im Bauch" oder "So bist du" feierte er musikalische Erfolge. Zudem übernahm er im Lauf seiner Karriere einige Film- und Fernsehrollen. In über 400 Folgen spielte er etwa in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit.

Das könnte dich auch interessieren: