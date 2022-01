Im Clip: Die Maus ist Wolke Hegenbarth

Sie kann mehr, als nur süß sein. Bei der Maus handelt es sich um eine Maske, die bei "The Masked Dancer" über sich hinauswächst und sich auch schwierigen Tanzstilen widmet. Nun steht fest, wer sich als die Maus der Herausforderung gestellt hat.

Wolke Hegenbarth ist die Maus

Schon nach ihrem ersten Auftritt bei "The Masked Dancer" 2022 spekulierten viele Zuschauer:innen und auch das Rateteam darüber, dass keine Geringere als Wolke Hegenbarth als Maus über die Bühne fetzen könnte. Einige Indizien ließen den ein oder anderen zwar noch an ihrer Vermutung zweifeln, im Finale von "The Masked Dancer" 2022 wurde aber tatsächliche Wolke Hegenbarth als die Maus enttarnt.

Hinter der Maske steckte eine beleibte deutsche Schauspielerin

Schon 1997 war Hegenbarth im deutschen Fernsehen zusehen. Mit gerade einmal 17 Jahren spielte sie in der Comedyserie "Die Camper" mit. Dank der Hauptrolle in der Serie "Mein Leben und ich" stieg sie wenig später zu eine der bekanntesten Schauspielerinnen des Landes auf. 2004 erhielt sie dafür sogar den "Deutschen Comedypreis" als beste Schauspielerin. Bei "The Masked Dancer" 2022 tanzte sich Hegenbarth, die bereits mit vier Jahren Ballettunterricht nahm, bis ins Finale.

