Im Clip: Der Buntstift ist Timur Bartels

Er wirkt adrett, doch wenn er tanzt, wird er locker. Der Buntstift gibt auf der "The Masked Dancer"-Bühne immer alles – doch das hat ihn nicht davor bewahrt, der Demaskierungswut der Zuschauer:innen zum Opfer zu fallen.

Timur Bartels ist der Buntstift

Timur Bartels hat in den letzten Wochen gezeigt, was in ihm steckt. Mit seiner Leistung hat er es auch bis ins Finale geschafft – doch gegen die große Neugier der Fans kam er schließlich nicht an.

Timur Bartels bei "The Masked Dancer"

Als der Buntstift zeigte Timur Bartels seine elegante Seite, dabei ist Tanzen gar nicht sein Ding, wie er nach seiner Demaskierung enthüllt. Wenn er nicht bei "The Masked Dancer" auf der Bühne steht, ist er als Schauspieler bekannt. Unter anderem spielte er in der Serie "Club der roten Bänder" und in den Filmen "Klassentreffen 1.0" und "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution" mit.

