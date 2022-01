Johanna Klum ist Gästin im Rateteam

Die 41-jährige Johanna Klum verkörpert das, was man unter einem Multitalent versteht. Sie startete ihre Karriere als Mitglied der Girlgroup Samajona und ist heute eine erfolgreiche Moderatorin. Als wäre das noch nicht genug, designt Johanna außerdem für verschiedene Marken Kleidung und modelt.

Klar, dass sie durch ihre Arbeit mit so manchen Stars in Kontakt kommt und die Fernseh- und Unterhaltungsbranche wie ihre Westentasche kennt. Mit diesem Wissen will Johanna im Rateteam von "The Masked Dancer" punkten.

Die Rategästin im Interview

ProSieben hat Johanna vor ihrem Auftritt als Rategästin in der zweiten #MaskedDancer-Folge einige Fragen gestellt.

Auf was freust du dich als Rategästin bei #MaskedDancer?

Johanna Klum: Ich freue mich nach zwei Jahren Abstinenz vor allem wieder aufs Tanzen! Das habe ich so hart vermisst! Ich glaube die Knaller-Performances der #MaskedDancer werden mich bestimmt das ein oder andere Mal vom Stuhl reißen. Und natürlich auf die Zusammenarbeit mit Matthias, Steven und Alexander. Nach Ruth, dem laufenden Ratelexikon, die das einfach super macht, freue ich mich sehr, die maskierte Welt auf meine Art ein bisschen aufzumischen.

Außerdem habe ich total Lust auf die Performances. Ich bewundere Menschen, die durch ihre Choreografien Songs noch so viel mehr Kraft und Ausdruck verleihen können. Und das, während sie circa 329 Kilogramm Flügel, Zottel oder LEDs am Körper tragen, ich kann’s kaum abwarten!

Wie bereitest du dich auf deine Rätsel-Aufgabe vor?

Ich habe mir im Vorfeld die letzte Sendung ganz genau angeschaut und schlafe seit einigen Tagen mit "Sherlock Holmes"-Büchern unter dem Kopfkissen. Ich hoffe, dadurch die versteckten Hinweise schnell zu durchschauen. Wir werden sehen …

Welche Maske hat dich bisher am meisten begeistert und warum?

Der Affe hat – ganz klar – alle mit seiner Energie und den spektakulären Moves begeistert. Allerdings muss ich sagen: Mein Herz schlägt bei den Shows auch für die Underdogs. Und da hat es mir das Schaf, mit seiner trotteligen, tapsigen Art, doch sehr angetan.

Wie wird sich Johanna Klum neben den beiden festen Rateteam-Mitgliedern Alexander Klaws und Steven Gätjen schlagen? Das siehst du kommenden Donnerstag ab 20:15 Uhr bei "The Masked Dancer" auf ProSieben und auf Joyn.

