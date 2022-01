Im Clip: Enthüllt! Oli P. ist der Affe

Oliver Alexander Reinhard Petszokat kam am 10. August 1979 in Berlin zur Welt. Einer breiteren Masse ist er aber als Oli P. bekannt.

Oli P.: Schauspieler in Film und Fernsehen

Zu seinen bekanntesten Rollen zählt die des Ricky Marquart in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Hier findest du weitere Auftritte von Oli P. in Filmen und im TV:

"Alle zusammen – jeder für sich" (1996–1997)

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1998–1999)

"Hinter Gittern – Der Frauenknast" (1999)

"Wie angelt man sich seinen Chef?" (2000)

"Der kleine Mönch" (2002)

"Baltic Storm" (2003)

"Motown" (2003)

"Im Namen des Gesetzes" (2004)

"Ein Hund, zwei Koffer und die ganz große Liebe" (2005)

"Axel! will's wissen – Tanz oder gar nicht" (2005)

"Gott sei Dank, dass Sie da sind!" (2006–2007)

"Die ProSieben Märchenstunde: Dornröschen – Ab durch die Hecke" (2007)

"Funny Movie – Dörte's Dancing" (2008)

"Hand aufs Herz" (2010–2011)

"Die tierischen 10" (2015)

"Rote Rosen" (2016)

"Der Geist im Glas" (2021)

Moderator an der Seite von Ruth Moschner

Auch als Moderator kam Oliver Petszokat zum Einsatz. So moderierte er mit Ruth Moschner, die als Stamm-Rätselmeisterin im Rateteam von "The Masked Singer" sitzt und in der ersten Folge von "The Masked Dancer" fleißig Tipps abgab.

Gemeinsam moderierten die beiden mit Christian Möllmann die fünfte Staffel von "Big Brother" (2004–2005). Zudem trat er unter anderem in der Gameshow "5 gegen 5" (2006), beim "ProSieben-Gameshow-Marathon" (2007) und bei "Stars auf Eis" (2007) als Moderator auf.

Oli P. feierte als Musiker Erfolge

Viele Fans kennen Oli P. als Musiker. Zu seinen bekanntesten Songs zählt wohl seine Neuauflage des Herbert-Grönemeyer-Klassikers "Flugzeuge im Bauch", die die meistverkaufte deutschsprachige Single seit 1975 ist. Ebenfalls bekannt sind seine Hits "So bist du" und "I Wish".

Deswegen kann der Affe so gut tanzen

Schon in der ersten Folge von "The Masked Dancer" hat der Affe mit seinem tänzerischen Können nicht hinterm Berg gehalten. Die Folge: Schnell baute sich eine Fangemeinde auf, die den Affen und den geheimen Star hinter der Maske feierte. Doch was verlieh der Maske ihren unverkennbaren Grove? Oli P. begann schon im Alter von zehn Jahren mit dem Turniertanzen. Cha-Cha-Cha, Tango, Salsa und Samba sind für ihn also keine Fremdworte.

