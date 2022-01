"The Masked Dancer": Power-Performance mit dem Zottel

Auch in der zweiten Show von "The Masked Dancer" will das Zottel wieder zeigen, was es kann. Der Rhythmus liegt der Maske einfach im Blut. Deshalb hat sich das Zottel zwei fetzige Songs ausgesucht, zu deren Medley es performen wird: "Ex's & Oh's" von Elle King und "Get Ur Freak On" von Missy Elliott.

Starke Frauen als Interpretinnen der beiden Lieder – das könnte theoretisch darauf hindeuten, dass sich unter der Maske eine genauso prominente Dame befindet. Ebenso möglich ist es aber natürlich, dass eine ganz andere Persönlichkeit daruntersteckt. Die Indizien und Hinweise zum Zottel könnten dir dabei helfen, die Maske schon vor ihrer Enthüllung zu enttarnen.

Wie der Tanz des Zottels am Ende aussehen wird, siehst du heute Abend bei "The Masked Dancer" ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Viel Spaß!

