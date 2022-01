Welcher Star schwärmt durch die Nacht?

Das Glühwürmchen bringt sein Licht überall da zum Einsatz, wo es benötigt wird. So auch auf der Bühne von "The Masked Dancer". Dass das leuchtende Wesen "ziemlich klein" ist, deutet auf eine Frau hin, heißt es unter anderem in den Kommentaren in der ProSieben-App. Die meisten Nutzer:innen gehen von einer moderierenden Schauspielerin aus.

Die Rede ist von der 1,70 Meter großen Palina Rojinski. Die 36-Jährige spielte in dem Film "Nightlife" mit, während das Glühwürmchen ein echter Nachtschwärmer ist. Ob hier ein Zusammenhang besteht?

Moderatorin oder doch Sängerin? Das ist die Frage

Ein weiterer Top-Tipp in der App – wenn auch weit abgeschlagen hinter Palina – ist Fernanda Brandao. Glaubt man einer Nutzerin, weisen unter anderem die drei Sterne auf der Stirn des Glühwürmchens auf die 1,72 Meter große Sängerin hin. Zumal sie einst Mitglied der dreiköpfigen Band Hot Banditoz war.

Das sind die aktuellen Top-Tipps der Fans in der ProSieben-App:

Palina Rojinski: 47,63 % Fernanda Brandao: 10,41 % Nikeata Thompson: 8,83 % Angela Merkel: 8,2 % Helene Fischer: 6,94 %

Wer ist das Glühwürmchen wirklich? Das stellt sich erst bei seiner Demaskierung heraus. In jeder Liveshow von "The Masked Dancer" wird ab 6. Januar 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn mindestens ein Star enthüllt.

