Sieben tanzwütige Stars haben sich der Herausforderung "The Masked Dancer" 2022 gestellt. Woche für Woche begeisterten das Zottel, die Maus und Co. auf der Bühne mit ihren Tanzmoves und sorgten dabei auch für rätselnde Gesichter. "Wer verbirgt sich hinter den Masken?" hieß es jedes Mal aufs Neue. Vor dem Finale wurden bereits drei Promis enthüllt, den Sieg machen an diesem Donnerstag ab 20:15 Uhr die vier verbleibenden Masken unter sich aus – einer der Stars wird der neue Gewinner oder die neue Gewinnerin.

Tanzt sich der Affe mit breiter Brust zum Sieg?

Der Affe hat sich in den letzten Wochen eine Favoritenrolle auf den großen Sieg bei "The Masked Dancer" 2022 erarbeitet. Das Rateteam um Steven Gätjen und Alexander Klaws zeigte sich nach jedem Auftritt mehr als begeistert und ist sich einig, dass hinter der Maske ein echtes Multitalent stecken muss. Diese Begeisterung scheint auch auf die #MaskedDancer-Fans übergeschwappt zu sein. Schließlich musste der Affe kein einziges Mal um den Einzug in die nächste Runde zittern.

Auch im Finale dürfte sich der Affe also wieder voller Selbstvertrauen wie ein Gorilla auf die Brust klopfen, sicher ist ihm der Sieg aber noch lange nicht, immerhin liegt es an den Fans, wen sie zum Sieger oder zur Siegerin küren. Wer sich hinter dem Affen verstecken könnte, erfährst du übrigens hier.

Wer wird Gewinnerin oder Gewinner?

Die Maus, das Zottel und der Buntstift – diese drei Masken wollen dem Affen den großen Triumph bei "The Masked Dancer" 2022 streitig machen. Die Maus etwa hat sich in den letzten Wochen von einer Wackelkandidatin zu einem echten Publikumsliebling gewandelt. Um es noch treffender zu sagen: Die Maus hat sich ganz schön gemausert. Der Rest der Konkurrenz sollte also mehr als gewarnt sein.

Vier Demaskierungen

Egal, wer sich am Ende den Sieg holt, alle Masken werden im Finale demaskiert. Das heißt, dass keine Geheimnisse offenbleiben.

Wer sich schlussendlich im Finale von "The Masked Dancer" 2022 durchsetzen wird, erfährst du an diesem Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn!

