Maximum Power wurde der Stecker gezogen und musste somit seine Identität preisgeben. Das Kraftpaket war niemand Geringeres als Eloy de Jong. Sowohl Alexander Klaws als auch die User:innen der ProSieben-App lagen mit ihrer Vermutung goldrichtig.

Im Clip: Enthüllung: Eloy de Jong ist Maximum Power!

Der Niederländer blickt auf eine schöne Zeit bei "The Masked Dancer" zurück. Dass seine Maske nun fiel nimmt er gelassen: "Ich bin eigentlich ganz happy, dass endlich das 'Ding' weg kann", gesteht er.

Eloy de Jongs Anfänge mit Caught in the Act

Doch er liebe das Tanzen. Schon als Jugendlicher war er niederländischer Jugendmeister in den Lateinamerikanischen Tänzen. Nach einem erfolgreichen Casting wurde er 1993 Mitglied der Boyband Caught in the Act, mit der er nach einem Auftritt in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" der Durchbruch in Deutschland gelang. Bis zur Trennung der Band 1998 platzierte Eloy de Jong mit Caught in the Act drei Alben in den deutschen Top Ten.

Solo-Karriere und Comeback mit Caught in the Act

Im Jahr 2004 startete er seine Solo-Karriere. In seiner niederländischen Heimat landete er einen kleineren Hit. 2015 kam dann das Comeback mit Caught in the Act. Nach dem großen Auftritt zu Silvester am Brandenbruger Tor folgten ein Greatest-Hits-Album sowie mehrere TV-Auftritte. 2016 war die Band mit ihrer "Love is everywhere"-Tour in ganz Deutschland unterwegs.

Nach seiner Teilnahme an "Promi Big Brother" 2017 erschien Eloy de Longs erste deutschsprachige Single "Regenbogen". Mit dem Schlageralbum "Kopf aus – Herz an" stürmte er die deutschen und österreichischen Charts. Zu Gunsten seiner Solo-Karriere verließ de Long 2019 Caught in the Act. 2020 erschien sein Album "Auf das Leben - fertig - los!".

Familie und Privates

Ende der 90er Jahre geriet Eloy de Jong ins Blickfeld der Öffentlihckeit: Er machte seine Beziehung mit seinem damaligen Freund, dem irischen Sänger Stephen Gately von der Band Boyzone, öffentlich. Sie waren die ersten Mitglieder von Boybands, die sich als homosexuell outeten. 2002 trennten sich die beiden wieder.

Inzwischen hat de Jong eine Familie gegründet. Er und sein Partner Ibo sind Väter einer Tochter und eines Sohnes. Jedoch verstarb Sohn Milon bei der Geburt. Töchterchen Indy wächst mit ihren beiden Vätern und ihre Mutter nach dem Modell einer Co-Elternschaft auf. "Wir haben die Zeiten, in denen unsere Tochter Indy bei uns oder ihrer Mutter Ilja ist, genau aufgeteilt. Ein Kind braucht Harmonie, Liebe und geregelte Abläufe. Das funktioniert fantastisch", erklärte de Jong 2020 der "Bild".

Das könnte dich auch interessieren: