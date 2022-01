Welche Maske willst du bei "The Masked Dancer" in der nächsten Folge sehen? Das kannst du mithilfe der ProSieben-App entscheiden. Alles, was du dazu wissen musst, findest du hier übersichtlich zusammengefasst.

Das Voting von "The Masked Dancer" erklärt

Der Affe, Das Zottel, die Maus, der Buntstift, Maximum Power oder das Schaf – für welche Maske schlägt dein Herz? Wenn du nicht willst, dass dein Favorit oder deine Favoritin schon ausscheidet, solltest du dein Handy bereithalten und sichergehen, dass die ProSieben-App darauf auf dem neusten Stand ist.

Deine Stimme entscheidet

Wie bei "The Masked Singer" treten die Masken auch in Duellen, Drei- oder Vierkämpfen gegeneinander an – nur, dass es bei #TMD nicht ums Singen, sondern ums Tanzen geht. Pro Runde hast du die Möglichkeit, deine Stimme abzugeben. Die Maske mit den wenigsten Stimmen muss zittern und wird am Ende der Folge enttarnt.

Begeisterte Rate-Community: Wer steckt unter den Masken?

Wenn du einen heißen Tipp hast, welcher Star sich unter der einer der Masken verbirgt, hast du die Möglichkeit, das mit den anderen Fans zu teilen. Über die App kannst du auch fleißig mitraten, Tipps abgeben oder dir anzuschauen, was die anderen Zuschauer:innen vermuten.

"The Masked Dancer" 2022 kommt jeden Donnerstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

