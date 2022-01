Im Clip: Das sind die ersten Spekulationen zu den Masken

Nur wenige Personen kennen die wahre Identität der an "The Masked Dancer" teilnehmenden Stars. Die Zuschauer:innen der Show müssen sich mit den Moves der Masken und anderen Indizien zufriedengeben, um die tanzenden Stars zu erraten. Ein Blick auf die Instagram-Seiten der Top-Tipps aus der ProSieben-App könnte ebenfalls hilfreich sein.

Steppt Lena Meyer-Landrut als die Maus?

Auf dem Profil von Top-Anwärterin Wolke Hegenbarth deutet bislang nichts darauf hin, dass es sich bei der Maus um die Schauspielerin handeln könnte. Dafür postet Lena Meyer-Landrut – aktuell (17. Januar 2022) Zweitplatzierte in der ProSieben-App - an Silvester ein Bild von sich in High Heels und schreibt dazu: "Ich zieh mir 'n paar Hacken an und steppe rein."

Die drittplatzierte Schauspielerin Valentina Pahde teilt ihren Followerinnen und Followern mit, sie wolle sich 2022 "definitiv mehr bewegen". Diesen Vorsatz hätte sie sich als tanzende Maus schon zu Jahresbeginn erfüllt.

Ein Glatzkopf als der haarige Affe?

Der Affe glänzt nicht nur mit seinen krassen Moves, sondern sorgt auch mit seinen Locken für einen Hingucker. Der derzeitige Top-Tipp der #MaskedDancer-Fans, Oli P., teilte kürzlich ein Bild mit der Instagram-Welt, auf dem auch er mit Wallemähne zu sehen ist.

Mit dem Hashtag #fluffy (deutsch: flauschig) trifft es der eigentlich glatzköpfige Sänger auf den Punkt. Ist das schon sein Outing als der Affe?

Ist sie das Zottel? Rebecca Mir sortiert nach Farben

Das kunterbunte Zottel halten die meisten App-Nutzer für Rebecca Mir. Abgesehen davon, dass sich die Laufstegschönheit in den sozialen Medien immer wieder gerne in knalligen Outfits präsentiert, zeigt sie in einer Insta-Story ihr neues Ankleidezimmer und berichtet, sie wolle "alles nach Farben sortieren". Das Zottel hat davon jedenfalls mehr als genug ...

Motivator, Maximum Power, Detlef Soost?

Bei Maximum Power könnte es sich um Detlef Soost handeln. Dieser bezeichnet sich in seinem Instagram-Profil unter anderem als Motivator – maximale Power ist da mehr als angebracht! Wer Detlefs Profil durchforstet, stolpert zudem immer wieder über Superlativen. Ein Beispiel-Post: "Es hat aber so viel Spaß gemacht und ich hab' richtig gemerkt, wie motiviert ich nach den off days bin, jetzt wieder Vollgas zu geben."

Der Buntstift hält sich bedeckt

Und was ist mit den Anwärtern auf das Affen-Kostüm? Die Top-Tipps der App-User liefern auf Instagram keine möglichen Hinweise auf deren Teilnahme an "The Masked Dancer". Bürger Lars Dietrich, der sowohl als Buntstift als auch als Affe gehandelt wird, gibt – wenn es denn welche sein sollen – nur tierische Hinweise. Zuletzt postete er ein Bild von sich als "Maiswaffelohräffchen".

Wer als Nächstes enttarnt wird, siehst du nächsten Donnerstag, 20. Januar 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

