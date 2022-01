Der Affe: Ein Bürger mit Beat?

Alles, was der Affe für seine fetzigen Beats braucht, trägt er bei sich – und wird er auf die #MaskedDancer-Bühne mitnehmen. Die User:innen der ProSieben-App sind sich wohl aus diesem Grund sicher, dass es sich bei dem Affen um einen Allrounder handelt ­– einen Musiker, Komiker, Moderator, Schauspieler, Synchronsprecher, Buchautor mit Tanztalent.

Bürger Lars Dietrich ist es, der laut den Fans genauso viel Rhythmus im Blut hat wie der Affe. Immerhin hat der 48-Jährige eine Ballettausbildung vorzuweisen.

Vieles deutet auf einen Schauspieler hin

Auf den folgenden Plätzen vermuten die Nutzer:innen der ProSieben-App Influencer und Breakdancer Julien Bam, Komiker Oliver Pocher, Kletterer und "Let’s Dance"-Teilnehmer Moritz Hans oder Schauspieler Jannis Niewöhner. Letzteren bringt ein Fan gleich mit mehreren Indizien in Verbindung.

So ist Niewöhner 1992, im chinesischen Jahr des Affen, geboren, und spielte in dem Film "Beat" mit. Der Affe wiederum ist nicht mehr zu bremsen, wenn er den Beat hört, stürmt die Bühne und tanzt, was das Zeug hält.

Wer ist der Affe? Die Top 5 der Fans:

Bürger Lars Dietrich: 40 % Julien Bam: 19,15 % Oliver Pocher: 9,01 % Moritz Hans: 7,04 % Jannis Niewöhner: 3,09 %

Um wen es sich beim Affen wirklich handelt, stellt sich bei einer der vier Liveshows von "The Masked Dancer" heraus. Ab 6. Januar 2022 läuft die Sendung jeweils donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

