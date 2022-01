The Masked Dancer

"The Masked Dancer" 2022: Matthias Opdenhövel ist der Moderator der Show

Am 6. Januar 2022 geht "The Masked Dancer" in die erste Runde. Ein Gesicht ist bei den vier Live-Shows von Beginn an dabei: Matthias Opdenhövel. Wissenswertes über den 51-Jährigen, der sich schon bei "The Masked Singer" in die Herzen der Zuschauer:innen moderierte.