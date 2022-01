Im Clip: Der erste Auftritt von Maximum Power

Steht Hochspannung für Körperspannung?

Maximum Power ist eine eindrucksvolle Erscheinung. Mit Dauerstrom und elektrisierenden Moves zieht er bei "The Masked Dancer" 2022 gegen seine Konkurrent:innen in die Tanz-Battles. Besonders auffällig sind die vier beziehungsweise fünf Blitze auf seinem Gewand, die einer Nutzerin der ProSieben-App zufolge auf einen ehemaligen Turner hindeuten könnten.

So hat Philipp Boy an vier Welt- und fünf Europameisterschaften teilgenommen. Der Silberblitz könnte zudem für seine größten Erfolge stehen: die Silbermedaillen im Mehrkampf bei den Turn-Weltmeisterschaften 2010 und 2011. In die Top-Tipps schafft es der Turner jedoch nicht.

Mehrheit hält Maximum Power für einen Boxer

Die meisten User:innen der ProSieben-App vermuten keinen Geringeren als Wladimir Klitschko hinter der Maske von Maximum Power. Kann das tatsächlich sein?

Um wen es sich beim Maximum Power wirklich handelt, bleibt abzuwarten. Vielleicht lässt ja sein nächster Auftritt mehr Rückschlüsse auf seine wahre Identität zu.

Wer ist Maximum Power? Die Top 5 der Fans:

Wladimir Klitschko: 24,87 % Eloy de Jong: 22,08 % Detlef Soost: 15,69 % Evil Jared: 10,54 % Ralf Moeller: 4,46 %

Zur Enthüllung von Maximum Power sowie den anderen Masken kommt es in einer der vier Liveshows von "The Masked Dancer". Ab 6. Januar 2022 jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: