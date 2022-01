Im Clip: Der erste Auftritt von Maximum Power

Ist Maximum Power ein Multitalent?

Maximum Power ist eine eindrucksvolle Erscheinung. Mit Dauerstrom und elektrisierenden Moves zieht er bei "The Masked Dancer" gegen seine Konkurrent:innen in die Tanz-Battles. App-Nutzer:innen vermuten, dass sich hinter der Maske nicht nur eine Tanz-Koryphäe, sondern auch ein talentierter Sänger versteckt.

Der niederländische Musiker Eloy de Jong wurde als Boygroup-Mitglied bei "Caught in the Act" bekannt und arbeitet heute als Solokünstler. Auch Spekulieren die Fans, dass sein Ex-Bandkollege Bastiaan Ragas hinter Maske stecken könnte. Beide bringen durch ihre Bühnenkarriere genügend Erfahrungen mit, um als Maximum Power begeistern zu können.

Steckt ein Choreograf hinter Maximum Power?

Viele Fans vermuten auch niemand Geringeren als Detlef Soost hinter der Maske von Maximum Power. Der Tänzer wurde durch die Castingshow "Popstars" bekannt und weis, wie man mit den richtigen Schritten die Zuschaer begeistern kann.

Oder steckt überraschend Ralf Moeller hinter der Fassade von Maximum Power? Als Ex-Bodybuilder kennt er sich mit Körperbeherrschung aus und durch seine Schauspielkarriere weiß er, wie man in eine neue Rolle schlüpft.

Um wen es sich beim Maximum Power wirklich handelt, bleibt abzuwarten. Vielleicht lässt ja sein nächster Auftritt mehr Rückschlüsse auf seine wahre Identität zu.

Wer ist Maximum Power? Die Top 5 der Fans:

Eloy de Jong: 47,09 % Detlef Soost: 14,71 % Evil Jared: 7,89 % Bastiaan Ragas: 4,52 % Ralf Moeller: 4,16 %

Stand: 20. Januar 2022

Maximum Power: Sänger, Sänger oder Sänger?

Die Tulpen im Indizien-Clip könnten für die Niederlande stehen. Steven Gätjens Top-Tipp bleibt deshalb Eloy de Jong. Annemarie Carpendale zieht auch Eloys "Caught in the-Act"-Kollegen Benjamin Boyce in Erwägung. Alexander Klaws liebäugelt indes mit Sänger Rea Garvey. Nicht zuletzt, weil dieser so groß und muskulös sei wie Maximum Power.

Zur Enthüllung von Maximum Power sowie den anderen Masken kommt es in einer der vier Liveshows von "The Masked Dancer". Ab 6. Januar 2022 jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

