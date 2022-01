Wer ist raus bei "The Masked Dancer" 2022?

Am 6. Januar 2022 startet "The Masked Dancer" um 20:15 Uhr in die erste Staffel. Noch am selben Abend entscheiden die Zuschauer:innen im Voting darüber, welche der sieben Masken gehen muss. Der Star unter dem Kostüm mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show enthüllt.

Sobald bekannt ist, wer raus ist, erfährst du es natürlich hier.

