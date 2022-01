Im Clip: Indizien zur Maus

Große, treue Kulleraugen und ein flauschiges Glitzeroutfit: Damit legt die Maus jede Woche eine wilde Performance aufs Parkett und begeistert die Zuschauer:innen von "The Masked Dancer". Doch die Fassade täuscht: Schüchtern ist die Maus auf keinen Fall. Denn sie ermutigt alle anderen weiblichen Mäuse, selbstbewusst aufzutreten und tanzt am liebsten zu Power-Songs.

Die Maus – so gut wie enttarnt?

Für die User:innen der ProSieben-App steht mehr oder weniger eindeutig fest: Wolke Hegenbarth ist die Maus (74,95%). Dahinter folgen:

Valentina Pahde: 5,56 %,

Annette Frier: 3,1 %,

Ruth Moschner: 2,78 %,

Nora Tschirner: 1,55 %

(Stand: 26. Januar).

Das spricht für Wolke Hegenbarth als die Maus

Ein eindeutiger Hinweis: Der Himmel im Indizien-Clip. Dort sind Wolken vor einem blauen Himmel zu sehen. Dazu sagt die Maus, dass sie in diesem Indiz einen Teil von sich selbst wiederentdeckt. Für Rateteam-Mitglied Alexander Klaws steht fest: Die Maus ist vermutlich ist Wolke Hegenbarth.

In ihrem Signature-Move liest die selbstbewusste Maus in einem Buch und formt dann mit ihren Händen eine Art Film-Klappe. Schauspielerin Wolke Hegenbarth ist für ihre starken Rollen bekannt und bewies ihren Mut bereits beim "TV total Turmspringen".

So spekulieren die Fans bei Instagram

Der Voice-Decoder gibt eine weibliche Stimme preis, die "Glatte 10" sagt. Daraufhin sind sich viele User:innen bei Instagram sicher zu "1000 Prozent Wolke Hegenbarth" rausgehört zu haben.

Außerdem fotografiert die Maus im Indizienclip und schreibt Tagebuch – genauso wie Wolke in ihrer Rolle als Alex bei "Mein Leben und Ich". Und: Direkt in Folge 1 von "The Masked Dancer" ist von "Mausi Busch" die Rede – ein weiterer Hinweis auf Wolke Hegenbarth, die in Meerbusch geboren wurde?

Die Maus – doch nicht Wolke Hegenbarth?

Doch auch bei Annette Frier, Valentina Pahde und Ruth Moschner, die auch unter den Top 5 der Fans sind, handelt es sich um echte Powerfrauen.

Die Auflösung, wer denn jetzt als die wilde Maus die Fans begeistert, gibt es im Finale von "The Masked Dancer" am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

