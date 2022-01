Yvonne Catterfeld verstärkt das Rateteam

Was bei "The Masked Singer" schon fast Tradition ist, wird auch bei "The Masked Dancer" fortgesetzt. Yvonne Catterfeld ist nicht nur die Siegerin von "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow", sondern auch die Rategästin im Finale der ProSieben-Tanzshow. Damals trat sie unter der Maske der Gans auf. Es könnte ein großer Vorteil beim Raten sein, dass sich Yvonne in die maskierten Stars einfühlen kann. Aber durchschaut sie tatsächlich die mehrdeutigen Indizien?

Vier Stars sollen erraten werden

Die 42-Jährige nimmt im Rateteam neben Alexander Klaws und Steven Gätjen Platz. Auch die beiden Herren bringen geballte #MaskedSinger-Erfahrung mit ins Finale. Während Alex sich als Mülli Müller die Krone von Staffel 5 schnappte, landete Steven im Weihnachtsspecial auf dem dritten Rang.

Das Rateteam steht vor der großen Herausforderung, ganzen vier Stars bereits vor ihrer Enthüllung auf die Schliche zu kommen. Ob das Trio dieser Aufgabe gewachsen ist oder ob die Stars unter den Masken am Ende alle mit ihrer wahren Identität hinters Licht geführt haben, siehst du bei "The Masked Dancer" kommenden Donnerstag ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.

