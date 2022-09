In Staffel 6 von "The Masked Singer" hat sich das Zebra alias Ella Endlich den Sieg geschnappt. Jetzt ist es höchste Zeit, eine:n Nachfolger:in zu suchen. Das Warten hat also bald ein Ende. "The Masked Singer" geht in eine neue Runde. Alle wichtigen Informationen zu Staffel 7 der bunten Rätselshow bekommst du hier!

Start von "The Masked Singer" 2022

Am Samstag, dem 1. Oktober 2022, ist es soweit: Staffel 7 von "The Masked Singer" startet um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn.

Staffel 7: So funktioniert die Show

Die prominenten Teilnehmer:innen von "The Masked Singer" stellen sich auch in Staffel 7 einer ganz besonderen Herausforderung. Sie geben vor einem Millionenpublikum ihre Gesangskünste zum Besten. Als wäre das noch nicht genug, schlüpfen die Promis auch noch in aufwendig gestaltete Kostüme und versuchen ihre wahre Identität bestmöglich zu verschleiern. Dazu müssen sie ihrer jeweiligen Maske einen ganz individuellen Charakter einhauchen.

Das Rateteam und die Zuschauer:innen von "The Masked Singer" brennen darauf, den oder die Prominente hinter der Maske zu enttarnen. Bei jedem Auftritt gibt es Indizien und Hinweise, welche das Rateteam und das Publikum auf die richtige Fährte führen sollen. Die Indizien richtig zu deuten, ist aber gar nicht so einfach, damit der Rätselspaß möglichst groß ist.

Die Masken treten in Duellen, Drei- oder Vierkämpfen gegeneinander an. Wer es in die nächste Show schafft, haben im Anschluss die Zuschauer:innen in der Hand. Per App stimmen sie darüber ab, wer mit seiner Performance am meisten überzeugen konnte. Der geheime Sänger oder die geheime Sängerin mit den wenigsten Stimmen muss bei der spannenden Enthüllung am Ende der Folge seine bzw. ihre Identität preisgeben.

Das erwartet dich in der neuen Staffel

Wie gewohnt wird Matthias Opdenhövel als Moderator durch das Programm führen. Alles Weitere zu den Masken, zum Rateteam und zur Show erfährst du in Kürze hier.

Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer" 2022

Am Samstag, 1. Oktober 2022, startet die neue Staffel von "The Masked Singer" auf ProSieben. Jeden Samstag heißt es dann raten, was das Zeug hält. Welche Sänger:innen, Schauspieler:innen, Sportler:innen, TV-Stars, Models oder sogar Politiker:innen verbergen sich in Staffel 7 hinter den Masken?

Das ist das Rateteam

Wer in Staffel 7 das Rateteam von "The Masked Singer" bildet, ist noch nicht bekannt. Auf wen sich die Zuschauer:innen freuen dürfen, erfährst du bald hier.

"The Masked Singer": Alle Masken aus Staffel 7

Im Staffel 6 konnte sich das Zebra im Finale durchsetzen. Welche aufwendigen Masken in der neuen Staffel gegeneinander antreten, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Sobald es Infos zu allen neuen Masken gibt, bekommst du diese natürlich hier!

So siehst du die Show im Livestream oder als Wiederholung

Alle Episoden von "The Masked Singer" kannst du über den ProSieben-Livestream im Netz streamen. Alternativ kannst du die Folgen auch live auf Joyn verfolgen. Wenn du hingegen zur Ausstrahlung beschäftigt bist, kannst du dir alle ganzen Folgen online auf Joyn anschauen und findest alle Highlights und kompakte Zusammenfassungen der Folgen auf TheMaskedSinger.de.

Matthias Opdenhövel: Moderator von #MaskedSinger

Matthias Opdenhövel ist das Urgestein schlechthin bei "The Masked Singer" und ist von der Show einfach nicht mehr wegzudenken. Deshalb wird "Opdi" auch in Staffel 7 von "The Masked Singer" die Moderation übernehmen. Dass Matthias Opdenhövel ein Faible für die aufwendig gestalteten Kostüme hat, ist bekannt. Man darf gespannt sein, welche Masken es dem 52-Jährigen in dieser Staffel ganz besonders antun werden.