Das größte Musikrätsel Deutschlands "The Masked Singer" stellt eine ganze Nation vor die Frage: Wer steckt hinter der Maske? "Bild.de" hat schon einen Tipp parat. Sie greift die Spekulationen auf, dass sich Sophia Thomalla hinter der Maske des Panthers versteckt. Die TMS-Fans sind geteilter Meinung. Und auch Sophia Thomalla meldet sich zu Wort.

Sophia Thomalla äußert sich zu den "The Masked Singer"-Gerüchten

Dass die Schauspielerin in dem sexy Outfit des Panthers eine gute Figur machen würde, steht außer Frage. Sophia Thomalla selbst dementierte in einer inzwischen gelöschten Instagram-Story die Spekulationen: "Ich weiß, ich weiß, bei mir wäre es gar nicht mal so abwegig. Aber bei dem 'Format' The Masked Singer bin ich NICHT dabei. Da bin ich raus!" Ob das nur eine clevere Finte ist, oder die Powerfrau wirklich hinter dem Panther steckt, zeigt sich erst, wenn das Wunderwesen in der großen "The Masked Singer"-Live-Show vom Publikum zu wenige Anrufe erhält und die Maske ablegen muss.

Der Favorit der Zuschauer im Ratespiel ist Stefanie Hertel

Anders als "Bild.de" sehen es die "The Masked Singer"-Fans: Im Ratespiel tippen die meisten aktuell auf die Schlagersängerin Stefanie Hertel. Mit 1602 Stimmen führt sie momentan noch vor Komikerin und Schauspielerin Martina Hill (1474 Stimmen) und schließlich Sophia Thomalla (1056 Stimmen).

Während Susan Sideropoulus in der zweite Folge von "The Masked Singer" die Maske des Schmetterlings ablegen musste, bleibt es für die übrigen acht Undercover-Stars spannend. Können sie ihre Identität weiterhin geheim halten und auch diese Woche die Zuschauer von ihrem Talent überzeugen?

Wie sich die "The Masked Singer"-Wunderwesen auf der Bühne schlagen und wer als nächstes demaskiert wird, seht ihr donnerstags, um 20.15 Uhr auf ProSieben.

