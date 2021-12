Das Rateteam bekommt Verstärkung

Warst du nicht gerade noch auf der Bühne von "The Masked Singer" Staffel 5, Lotti? Ja, aber gerade deswegen lässt Andrea Sawatzki, die als das Axolotl demaskiert wurde, es sich nicht entgehen, im Rateteam der Weihnachtsshow zu rätseln. Schließlich weiß die Schauspielerin aus eigener Erfahrung, welche Tricks die Stars unter den Masken anwenden, um beispielsweise ihre Stimmen zu verstellen. Ein entscheidender Vorteil beim Raten?

Neben Andrea sitzen Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam. Die beiden waren schon in mehreren Staffeln dabei und sind so manch einem Star schon vor der Enttarnung auf die Schliche gekommen – na ja, zumindest Ruth. Rea Garvey erholt sich immer noch von dem Schock, dass er Vicky Leandros in Staffel 3 nicht als die Katze erkennen konnte.

Drei Masken werden enttarnt

Bei "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow" treten drei Masken an. Alle werden schon am selben Abend demaskiert. Das macht es nicht wirklich einfacher für das Rateteam. Können Ruth, Andrea und Rea die Stars unter dem Geschenk, dem Rentier und der Gans durchschauen?

Das siehst du am 26. Dezember 2021 ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Sei dabei und versetz dich in besinnliche Weihnachtsstimmung!

