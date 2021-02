Echt goldig: Die Lieblingsfarbe des Quokka spiegelt sich in jedem Teil seines Kostüms wider. Doch die stylische Maske von "The Masked Singer" 2021 hat noch viel, viel mehr zu bieten.

"The Masked Singer": Das Quokka zeigt Größe

Der goldige Nager aus Australien mit der handgegossenen Poser-Kette hinterlässt große Fußspuren in seinen maßgefertigten Goldleder-Schuhen in Größe 76,5. Sein Schwanz ist ganze 1,60 Meter lang und damit genauso groß wie die Arme des Monstronauten, der in Staffel 4 ebenfalls als neue Maske begeistert.

Im Kostüm bleibt alles fresh

Ein guter DJ wie das Quokka muss auch bei schweißtreibenden Performances immer fresh und cool bleiben. Dafür sorgt unter anderem die Maskenbauerin Marianne Meinl: "In die Maske des Quokkas haben wir wahnsinnig viele Netze und Löcher zwischen dem Fell eingebaut, damit der Star unter der Maske Luft bekommt. Trotz der extra verbauten Ventilatoren sind Fellmasken immer sehr anstrengend und schweißtreibend beim Tragen."

Fühlst du den Groove?

Das Quokka groovt in der Auftaktshow von "The Masked Singer" am Dienstag, 16. Februar, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn gemeinsam mit dem Dinosaurier, dem Einhorn, dem Monstronauten und sechs weiteren fantasievollen Masken.

