Gestern startete "The Masked Singer" und ganz Deutschland ist spätestens seit der Demaskierung von Ex-No-Angel-Sängerin Lucy Diakovska im Ratefieber. Jetzt sind es nur noch neun Undercover-Stars, die in der großen ProSieben-Show gegeneinander antreten. Ihr Ziel: Das Publikum überzeugen und bis zum Ende ihre wahre Identität verstecken. Wer die Spannung bis zur nächsten Sendung am Donnerstag nicht aushält oder einen Verdacht hat, wer sich hinter der Maske verbirgt, kann online im Ratespiel seinen Tipp abgeben. Was denkst du? Welche Prominenten verstecken sich hinter den Wunderwesen?

Beim "The Masked Singer"-Ratespiel online miträtseln

Die verrückteste Musikshow Deutschlands ist gestartet. Während der Sendung sind die Zuschauer gefragt. Welches Wunderwesen die meisten Anrufe vom Publikum erhält, darf bleiben. Das Schlusslicht muss die Maske ablegen - Lucy Diakovska war der erste demaskierte Star. Neben dem Voting in der Live-Show, können Fans die ganze Woche über miträtseln und online ihren Tipp abgeben. In dem Ratespiel sieht man, welchen Prominenten die Mehrheit hinter Astronaut, Kudu, Schmetterling und Co. vermutet. Du bist nicht - wie bisher die meisten - der Meinung, dass sich Andreas Bourani hinter dem Astronauten verbirgt? Dann gib einen neuen Tipp ab.

Das große Rätselraten beginnt: Was glaubst du, wer steckt hinter der Maske?

Das sind momentan die heißestens Tipps aus dem TMS-Ratespiel:

Monster: Evelyn Burdecki

Schmetterling: Heidi Klum

Engel: Bülent Ceylan

Grashüpfer: Cro

Astronaut: Andreas Bourani

Kakadu: Jürgen von der Lippe

Panther: Sophia Thomalla

Kudu: Daniel Aminati

Eichhörnchen: Samu Haber

Du glaubst nicht, dass Evelyn Burdecki hinter dem Monster steckt? Heidi Klum kannst du dir als Schmetterling überhaupt nicht vorstellen? In deinen Augen ist der Grashüpfer jemand ganz anderes? Dann nutze das Ratespiel und gib deinen Tipp ab. Wer versteckt sich hinter dem Wunderwesen?

Auf der "The Masked Singer"-Seite findest du außerdem Videos zur 1. Folge, alle News rund um das größte Musikrätsel Deutschlands und den TMS-Ticker, der dich immer auf dem Laufenden hält.

Welcher Prominente als nächstes die Maske fallen lassen muss, siehst du donnerstags, um 20.15 Uhr bei "The Masked Singer" auf ProSieben.

