Als eine der verbliebenen Masken im Finale der dritten Staffel von "The Masked Singer" kann sich das Skelett berechtigte Hoffnung auf den Sieg in der Show machen. Mit beeindruckenden Performances begeisterte die Prominente im Kostüm das Rateteam und die Zuschauer. Doch lässt sich anhand des Gesangs auch schon erkennen, wer das Skelett wirklich ist? Oder führen die fünf präsentierten Lieder in die Irre? Wir werfen einen Blick zurück auf alle bisherigen Auftritte des Skeletts.

Das Skelett in Folge 1: "Bring Me To Life"

Das Skelett in Folge 2: "Total Eclipse Of The Heart" von Bonnie Tyler

Das Skelett in Folge 3: "Thriller" / "Dirty Diana" von Michael Jackson

Das Skelett in Folge 4: "I Have Nothing" von Whitney Houston

Das Skelett in Folge 5: "Chandelier" von Sia

Doch wer verbirgt sich unter der Maske des Skeletts? Die Indizien und Hinweise zum Skelett lassen eine prominente Sängerin vermuten, da ist sich die #MaskedSinger-Community bei ihren Tipps einig.

Das Finale von "The Masked Singer" läuft am 24. November 2020, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und ist auch im Livestream und bei Joyn zu sehen. Zur finalen Folge 6 gibt es zudem wieder einen Liveticker.

Das könnte dich auch interessieren: