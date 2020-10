Die dritte Staffel von "The Masked Singer" ist in vollem Gange: Neben den Auftritten der aufwendig gestalteten Masken, liegt das Augenmerk der #MaskedSinger-Community natürlich auch auf den Hinweisclips, die es zu jeder Maske während der Sendung zu sehen gibt. Welcher Prominente versteckt sich hinter welcher Maske? Neben den Videos aus der Folge (alle Indizien von "The Masked Singer" auf einen Blick) wird es auch einige exklusive Online-Clips geben, die den Ratefüchsen bei der Spurensuche helfen.

Neue Indizien zum Hummer

Jetzt heißt es: Gut aufpassen! Der Hummer gibt neue Hinweise zu seiner Identität preis. Video ansehen und mitraten - in der ProSieben-App kannst du abstimmen, welchen Promi du unter der Maske vermutest.

Im Clip: Ein neues Indiz zum Hummer

Auch der Frosch gibt weitere Hinweise

Noch vor dem neuen Clip zum Hummer wurde ein zusätzliches Video zum Frosch veröffentlicht. Die nächsten Tipps und die Enthüllung der nächsten Maske siehst du bei "The Masked Singer" 2020 live auf ProSieben. Folge 2 läuft am Dienstag, 27. Oktober 2020, 20:15 Uhr (alle Sendertermine von "The Masked Singer" Staffel 3).

