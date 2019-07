Am 25. Juli 2019 ist es wieder soweit: Die phantastischen Wesen treten noch einmal auf, bevor es ins Finale von "The Masked Singer" geht. Das Rateteam hat nicht mehr viel Zeit, die Undercover-Stars unter den Masken zu demaskieren. Du bist nicht zuhause? Verfolge die Show in unserem "TMS"-Liveticker und verpasse keine Enthüllung.