Im Clip: Das sind die ersten Masken der neuen Staffel

Ralf Schmitz rätselt mit Ruth und Rea

Es ist Ralf Schmitz! Der Comedian mischt in der ersten Folge von "The Masked Singer" 2022 das Rateteam gehörig auf und rätselt an der Seite von Ruth Moschner und Rea Garvey. Der 47-Jährige kennt sich in der Promi-Landschaft bestens aus und könnte beispielsweise so manche Comedy-Kolleg:innen an ihrer Stimme erkennen.

Der Bonner ist auch immer wieder als Schauspieler tätig. Wenn sich beispielsweise Otto Waalkes, an dessen Seite Ralf in "7 Zwerge – Männer allein im Wald" spielte, unter einer Maske verbirgt, müsste dieser sich wohl ziemlich in Acht nehmen.

Wie sich Ralf bei seinem #MaskedSinger-Debüt schlägt und ob er tatsächlich eine oder mehrere Masken schon vor der Demaskierung enttarnen kann, siehst du am 19. März 2022 ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.

