"The Masked Singer" startet im Oktober 2022 in die 7. Staffel.

Immer samstags wird es dann live um 20:15 Uhr eine neue Folge auf ProSieben geben.

Stück für Stück werden alle neuen Masken enthüllt.

Neue Infos zur 7. Staffel! Nachdem bereits bekannt gegeben wurde, dass der Start von "The Masked Singer" am 1. Oktober 2022 sein wird, gibt es jetzt neue Enthüllungen. Die heiß ersehnten ersten drei Masken sind nun bekannt.

Hier gibt es erste Einblicke im Trailer zu sehen:

Das Walross bringt Glamour zu "The Masked Singer"

Waltraut das Walross arbeitet als Verkäuferin im Supermarkt. Schon immer hat sie mit ihren Sprüchen und spontanen Gesangseinlagen den ganzen Laden unterhalten. Als ein Kunde Waltraut bei der Arbeit filmt und das Video ins Netz stellt, wird sie über Nacht zur Internet-Sensation. Jetzt will das Walross auch bei "The Masked Singer" sein Talent für gute Unterhaltung beweisen.

Waltrauds Kleid ist aus holographischem Lycra und bestickt mit Strass und Perlen.

Der Brokkoli ist voller Energie und Vitamine

Vom Tellerrand auf die #MaskedSinger-Bühne: Der Brokkoli will beweisen, dass er in den Mittelpunkt jeder Mahlzeit gehört. Voller Energie, Vitamine und Ehrgeiz tritt der Brokkoli bei "The Masked Singer" ins Rampenlicht – und will mit seiner fröhlichen Art das Gemüse-Image aufbessern.

Die Brokkoliröschen bestehen aus handgemachten Blättern aus Pailletten und Samt.

No Name ist auf der Suche nach einem Freund

Macht sich bei #MaskedSinger einen Namen: No Name wurde von einem verrückten Professor gebaut, um ihm ein Freund und Helfer zu sein. Eines Tages war der Professor plötzlich verschwunden und jetzt verlässt No Name zum ersten Mal das Haus – auf der Suche nach einem neuen Freund und der eigenen Identität. Ob er wohl bei "The Masked Singer" fündig wird?

Welche Promis sich wohl unter No Name, dem Walross und dem Brokkoli verbergen? Der Rätselspaß beginnt am 1. Oktober 2022 um 20:15 Uhr live auf ProSieben und bei Joyn. Moderiert wird "The Masked Singer" auch in Staffel 7 wieder von Matthias Opdenhövel.

Eine Übersicht aller Masken von Staffel 7 gibt es hier. Zudem hat sich eine vierte geheimnisvolle neue Maske offenbart - allerdings bleibt sie noch im Verborgenen.