Faisal Kawusi ist vielleicht ein bunter Vogel, aber er steckt nicht unter der Kakadu-Maske – so viel ist sicher. Denn der Comedian verstärkt in der dritten Liveshow von "The Masked Singer" am Donnerstag, 11. Juli 2019, ab 20:15 Uhr auf ProSieben das Rateteam aus Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger. Welche Hinweise geben die neuen Indizien und Auftritte auf die Identität des Astronauten, des Eichhörnchens, des Engels, des Grashüpfers, des Kakadus, des Kudus, des Monsters und des Panthers? Welche Figur muss als nächstes ihre Maske abnehmen?