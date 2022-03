"The Masked Singer" startet 2022 in die neue Staffel. Im März beginnt Staffel 6.

Wie gewohnt gibt es jeden Samstag eine neue Folge, in der du fleißig mitraten kannst. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich eine Übersicht der Startzeiten und Sendetermine.

Nach und nach werden alle neuen Kostüme bekannt gegeben. In der Übersicht über alle Masken 2022 findest du alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Im Video: Pinker und türkisfarbener Glitzer - Welche Maske könnte das sein?

Die geheimen Stars unter den Masken bei "The Masked Singer" 2022 sind noch bekannt, aber ein funkelndes Sternchen zeigt schon heute sein Gesicht: Der Seestern ist in der neuen Staffel dabei – endlich ist also auch klar, wer die Spur aus pinkem und türkisfarbenem Glitzer hinterlassen hat!

"The Masked Singer" 2022: Das ist der Seestern

Mit was wird dich der Seestern auf der "The Masked Singer"-Bühne begeistern? Es dauert zwar noch, bis du die Stimme des geheimen Stars hören wirst, aber hier erfährst du schon mehr zum aufwendig gestalteten Kostüm:

400 Stunden Arbeitszeit sind in die Gestaltung des Kostüms geflossen. Immerhin soll der Seestern beweglich sein und dennoch seine unverkennbare Form präsentieren können. Die Lösung: Sehr leichter Schaumstoff kam zum Einsatz, der vorwiegend in der Raumfahrt eingesetzt wird. Es gibt aber noch eine Besonderheit, die der Seestern aufweist: Seine Maske geht nahtlos in das Kostüm über.

Ein leuchtender Stern auf der Bühne

Durch die vielen funkelnden Details glitzert und strahlt der Seestern wie kein Zweiter. Lange hat er in den Weltmeeren gewartet und sich zurückgehalten, aber jetzt ist er bereit für die große Bühne! Die Maske verfolgt einen großen Traum: Nach seiner Teilnahme an "The Masked Singer" will der Seestern als Stern am "Walk of Fame" verewigt werden.

Wer steckt unter der Maske?

Die geheime Identität des Seesterns ist noch ein gut gehütetes Geheimnis – genauso wie bei den anderen drei Masken, die bisher bekannt gegeben wurden. Das hielt Fans noch nicht davon ab, sich mit der Frage zu beschäftigen, wer in den Kostümen stecken könnte. Sieh dir hier die Tipps der Rätsel-Community an:

Bald schon wird deine Neugier gestillt werden. Am Samstag, 19. März 2022, um 20:15 Uhr startet "The Masked Singer" in die 6. Staffel - auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: