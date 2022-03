"The Masked Singer" startet 2022 in die neue Staffel. Im März beginnt Staffel 6.

Wie gewohnt gibt es jeden Samstag eine neue Folge, in der du fleißig mitraten kannst. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich eine Übersicht der Startzeiten und Sendetermine.

Nach und nach werden alle neuen Kostüme bekannt gegeben. In der Übersicht über alle Masken 2022 findest du alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Im Video: Pinker und türkisfarbener Glitzer - Welche Maske könnte das sein?

Drei neue Masken der 6. Staffel von "The Masked Singer" sind bereits bekannt gegeben worden. Ein Video gibt Hinweise auf ein weiteres Kostüm. Was könnte es sein?

Welche Masken sind bei "The Masked Singer" 2022?

Den Anfang machten der Dornteufel, die Möwe und das Zebra. Obwohl noch nicht bekannt ist, welcher Star sich unter den Masken verbergen könnte, haben die Fans schon ihre ersten Spekulationen im Netz geteilt.

Schon bald: Eine weitere Maske?

Die restlichen Masken, die in den neuen Folgen auf die Bühne treten werden, sind noch streng geheim und dementsprechend weiß niemand, was die kommende Staffel noch so bereithält – allerdings gibt ein Video womöglich Aufschluss.

Wer sitzt neben Matthias Opdenhövel?

In einem neuen Trailer zur 6. Staffel sitzt Moderator Matthias Opdenhövel auf einer Couch und liest Zeitung, auf der der Schriftzug "TMS Weekly" prangt. Auf dem Couchtisch liegen weitere Zeitungen. Neben Matthias befindet sich die Möwe und bietet ihm Meereschips an, aber er lehnt ab, mit den Worten: "Das ist eher was für meinen Nachbarn …"

Doch neben Matthias sitzt niemand mehr. Sein geheimnisvoller Nachbar scheint sich kurz vorher verdrückt zu haben – und hat eine Spur aus pinkem und türkisfarbenem Glitzer zurückgelassen. Was das wohl zu bedeuten hat?

Geheimnisse rund um die neue Staffel

Wie Fans es kennen, wabert um die neue Staffel von "The Masked Singer" noch eine Wolke der Geheimnisse. Kommst du ihnen schon vor dem Start der neuen Staffel auf die Spur?

Die Spekulationen der Fans

Oder treibt dich vielmehr schon jetzt die Frage um, welche Stars sich hinter den ersten drei Masken verstecken könnten? Vielleicht inspirieren dich die Tipps aus der Rate-Community:

Vorerst musst du dich also noch gedulden. Am Samstag, 19. März 2022, um 20:15 Uhr startet die neue Staffel von "The Masked Singer" und liefert die ersten Antworten.

