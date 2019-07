Beim größten Musikrätsel aller Zeiten brodelt die Gerüchteküche wie verrückt. Denn vor allem die "The Masked Singer"-Indizien-Videos sind meist sehr knifflig und geben Raum für viel Spekulation. Hier erfährst du, wie du die bereits demaskierten Promis hättest enttarnen können.

Der Oktopus kommt aus Bulgarien

No Angels-Sängerin Lucy Diakovska alias der Oktopus, wurde als Erste demaskiert. Habt ihr das Rätsel lösen können?

Indiz 1: Am Badewannenrand liegen drei Wollknäuel in den Farben weiß, grün und rot. Die Farben der bulgarische Flagge - denn Lucy ist gebürtige Bulgarin.

Indiz 2: Ein Bodyguard liegt in der Badewanne und ließt eine Zeitung mit der Schlagzeile: "Millennium Sensation". Sie liefert den Hinweis auf die deutsche Girlgroup No Angels. Die Band wurde im Jahr 2000 gegründet und feierte sensationelle Erfolge.

Indiz 3: Die Wok-Pfannen in der Küche, sind das letzte Indiz. Sie weisen darauf hin, dass Lucy Diakovska schon mehrmals bei der Wok-WM von Stefan Raab erfolgreich teilgenommen hat.

Der Schmetterling ist ein großer Kelly-Family-Fan

Susan Sideropoulos wurde in der zweiten Folge als Schmetterling enttarnt. Die Indizien zur Identität der Schauspielerin sind gut versteckt:

Indiz 1: Die Einstein-Figur auf dem Bücherregal verweist auf die jüdische Herkunft von Susan und der britische Doppeldecker-Bus ist ein Hinweis darauf, dass sie ein begeisterter Kelly-Family-Fan ist.

Indiz 2: Der Schmetterling erzählt: "Über 20 Jahre habe ich die Maske eines Anderen getragen." Damit spielt Susan Sideropoulos darauf an, dass sie 20 Jahre lang ein erfolgreicher GZSZ-Star war.

Indiz 3: Auf dem Nachttisch steht ein gerahmtes Bild, das einen Schmetterling zeigt. Die Besonderheit: Seine Flügel bestehen aus Babyfuß-Abdrücken. Neben dem Bilderrahmen steht ein Wecker. Die Uhrzeit: 07:09. Die Zahl spielt auf das Alter ihrer beiden Söhne an. Sie sind sieben und neun.

Hast du die Indizien richtig gedeutet? Rate wieder mit, wenn es darum geht, "The Masked Singer" zu enttarnen - am Donnerstag, den 18. Juli 2019, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und in unserem News-Ticker.

