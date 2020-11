Ganz egal, ob das Alien im Finale von "The Masked Singer" Staffel 3 gewinnt oder nicht - den Platz in unseren Herzen hat der kuschelige Außerirdische für immer sicher. Welcher Prominente auch unter der Alien-Maske stecken mag, in jeder Folge wusste er aufs Neue mit Songauswahl und Gesangskunst zu überraschen. Vor seinem letzten großen Auftritt blicken wir noch einmal zurück auf zahlreiche Performances wie vom anderen Stern.

Das Alien in Folge 1: "I Wanna Know What Love Is" von Foreigner

Das Alien in Folge 2: "Alien" von Dennis Lloyd

Das Alien in Folge 3: "Perfect Symphony" von Ed Sheeran & Andrea Bocelli

Das Alien in Folge 4: "Wrecking Ball" von Miley Cyrus

Das Alien in Folge 5: "Quando Quando Quando" von Engelbert Humperdinck

Werden sich die Indizien und Hinweise zum Alien als hilfreich erweisen und zur richtigen Lösung führen? Die Antwort bringt die Enthüllung im "The Masked Singer"-Finale am 24. November 2020, 20:15 Uhr, live auf ProSieben sowie im Livestream und bei Joyn. Wie immer gibt's zum Finale auch einen Liveticker.

