Seit Wochen tüfteln Maskenbauerin Marianne Meinl und Gewandmeisterin Alexandra Brandner bereits an den Masken für die 6. Staffel von "The Masked Singer". Denn schon am Samstag, 19. März 2022, erstrahlen die zehn fantastischen Kostüme ab 20:15 Uhr wieder live auf der großen Bühne der besten und verrücktesten Show.

Wie gewohnt gibt es sechs spannende Folgen, in denen das Rateteam und die Zuschauer:innen versuchen herauszufinden, welche Stars sich unter den Masken verbergen. Das Finale von #MaskedSinger steigt in dieser Staffel am 23. April 2022 auf ProSieben.

Das sind die Sendetermine und Sendezeiten von "The Masked Singer" in der Übersicht:

Folge Sendetermin Uhrzeit Sender "The Masked Singer" Folge 1 Samstag, 19. März 2022 20:15 Uhr ProSieben & Joyn "The Masked Singer" Folge 2 Samstag, 26. März 2022 20:15 Uhr ProSieben & Joyn "The Masked Singer" Folge 3 Samstag, 2. April 2022 20:15 Uhr ProSieben & Joyn "The Masked Singer" Folge 4 Samstag, 9. April 2022 20:15 Uhr ProSieben & Joyn "The Masked Singer" Folge 5 Samstag, 16. April 2022 20:15 Uhr ProSieben & Joyn "The Masked Singer" Finale Samstag, 23. April 2022 20:15 Uhr ProSieben & Joyn

"The Masked Singer" in der Wiederholung sehen

Folge verpasst? Nicht verzagen, Joyn fragen. Die Wiederholung von "The Masked Singer" gibt's sofort nach der TV-Ausstrahlung bei dem Online-Streamingdienst zu finden. So kannst du die Sendung jederzeit (nochmal) ansehen.

