Premiere bei "The Masked Singer": Mit dem Erd-Pärchen betritt das erste Duo die Bühne!

Welches Paar steckt hinter den Masken von Herr und Frau Erdmännchen

Im Clip: Das Erdmännchen: "Gemeinsam sind wir stark"

"Dirty Dancing"-Feeling auf der Bühne von "The Masked Singer": Bei der ersten Show von "The Masked Singer" gab es bereits die erste große Überraschung! Statt bisher bekannten 10 Stars nehmen bei der 3. Staffel 11 Promis teil. Während des Auftritts von Frau Erdmann taucht im Hintergrund plötzlich ein zweites Erdmännchen auf. Das männliche Gegenstück zu Frau Erdmann gibt den Fans neue Rätsel auf.

DIE MASKEN DES ERD-PÄRCHENS

Etwa 400 Arbeitsstunden pro Kostum wurden für die aufwendige, 11 Kilogramm schwere Maske von Herr und Frau Erdmann verwendet. Handgeklebte Fellbüschel formen das Gesicht der Erdmännchen – Airbrush Farbe sorgt für einen schönen Teint. Auch das Outfit des Paars ist perfekt aufeinander abgestimmt: "Frau Erdmann" zeigt sich in einem bunten Kleidchen mit Frucht-Print und einer kleinen Schürze, süßen Kirsch-Ohrringen und Lockenwicklern, auf denen drei rote Herzen gedruckt sind. Ihr Partner "Herr Erdmann" trägt das passende Hemd zum Kleidchen, eine blaue Latzhose, Brille und Hut.

DAS SIND DIE NEUEN INDIZIEN DER ZWEITEN SHOW

Auch der zweite Auftritt bei "The Masked Singer" von Frau und Herr Erdmännchen enthüllt weitere Details des Pärchens. Ob die neuen Indizien für Klarheit sorgen oder die Zuschauer weiterhin in die Irre führen werden?

Die Erdmännchen hören während der Arbeit im Kiosk einen Podcast. Als Herr Erdmann etwas preisgeben will, unterbricht Frau Erdmann: "Was plauderst du da schon wieder?"

Die beiden erzählen von ihrer klaren Aufgabenverteilung.

Im Hintergrund hängt ein Schild am Kiosk: "Brötchen mit Liebe geschmiert"

Frau Erdmann liest eine Klatsch-Zeitung und sagt: "Wir haben eben nicht denselben Humor."

Sie sagt, dass das Erdmännchen ihr Lebensretter sei und sich zu bewegen wisse. Dabei machen die beiden Limbo mit dem Besen.

Die Erdmännchen begeistern mit 'A Whole New World' von Zayn und Zhavia Ward

Auch in der ProSieben-App rätselt die Community, wer hinter dem Erd-Pärchen steckt. Die Top-3-Tipps des Rateteams sind folgende:

Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis

Annemarie & Wayne Carpendale

Rebecca Mir & Massimo Sinato

Ob die Rate-Community damit richtig liegt oder es sich dabei um reine Spekulationen handelt? Neue Hinweise zu den Promis hinter den Masken gibt es immer dienstags um 20:15 Uhr bei ProSieben!

BISHERIGE INDIZIEN AUS FOLGE 1

Das Kennenlern-Video zu Beginn der Show sowie der Auftritt in Folge 1 bei "The Masked Singer" von Herr und Frau Erdmann offenbarten bereits einige Indizien:

Es gibt nicht nur Frau Erdmann, sondern auch Herrn Erdmann.

Das Duo besitzt einen kleinen Kiosk in Köln.

Frau Erdmann scheint ein Fan von "Dirty Dancing" zu sein.

Das Motto des Pärchens lautet "Gemeinsam sind wir stark".

Radio Erdmann: der Radiosender mit Frequenz 201,6.

Frau Erdmann trägt süße Kirschen als Ohrringe.

