"The Masked Singer" 2020 ist bereits im vollen Gange. Am 20. Oktober 2020 startete die 3. Staffel von "The Masked Singer" in Deutschland und wartete bereits in der ersten Folge mit einer großen Enthüllung auf. Millionen von Fans im Studio und zu Hause vor dem Fernseher raten regelmäßig in der ProSieben App mit, welche Promis unter den Masken stecken könnten. Um den Fans dabei ein wenig unter die Arme zu greifen, werden in jeder Folge weitere Hinweise zu den Kostümen verraten.

"The Masked Singer" 2020: Alle Hinweise zum Alien

Eines der Kostüme bei "The Masked Singer" ist das hellblaue Alien. Mit seinen Lautsprecherohren, den großen Kulleraugen und einem süßen Lächeln im Gesicht ist das Alien wohl eines der niedlichsten Kostüme in Staffel 3 von „The Masked Singer“. Das Kostüm wiegt insgesamt 18 Kilogramm und besteht zum größten Teil aus Fell. Ungefähr 500 Arbeitsstunden steckten die Kostümbildnerin Alexandra Brandner und ihr Team in das Kostüm. Doch wer ist eigentlich das Alien?

Bei "The Masked Singer" ist neben dem Gesang vor allem die Performance der Stars unter den Kostümen entscheidend. Doch wer steckt nun wirklich unter der Maske? Diese Indizien zum Alien sind bereits bekannt:

Das Alien muss noch zur Schule gehen, um die Sprache richtig zu lernen.

Das Alien will das Monster finden, hat aber wenig Glück. Zuerst macht es eine Ampel kaputt, dann ein Werbe-Display.

Das Alien ist das größte Kostüm bei Staffel 3. Es ist über zwei Meter groß.

Der Kopf des Aliens allein wiegt drei Kilogramm.

Das Alien mag Musik nur, wenn sie nicht zu laut ist.

Es mag die Farbe Rosa.

Das Alien ist mit seinen geräuschempfindlichen Lautsprecherohren aus seinem Ufo auf einem Schrottplatz abgestürzt.

Als das Alien das Monsterchen sieht, sagt es: "Alien Freund."

Das Alien performt 'Alien' von Dennis Lloyd

So rätst du bei "The Masked Singer" 2020 von zu Hause aus mit

Wenn ihr euch sicher seid, welcher Promi in dem Alien steckt, könnt ihr in der ProSieben-App mitraten. Tipps dazu findet ihr auch auf der Übersichtsseite für alle Indizien zu den Masken von "The Masked Singer".

. Die App könnt ihr auf euer Smartphone herunterladen. Für Android-Nutzer steht die ProSieben-App im Google Play Store zum Download zur Verfügung. Fans mit einem iOS-Phone können die ProSieben-App im Apple Store herunterladen.

"The Masked Singer" Livestream, Liveticker und Sendezeiten

"The Masked Singer" läuft im TV immer dienstags ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Falls ihr die Show nicht auf der Couch vor dem Fernseher verfolgen könnt oder wollt, müsst ihr diese dennoch auf keinen Fall verpassen. Denn es gibt auch einen Livestream zu "The Masked Singer"auf Prosieben. Außerdem haben wir für dich alle Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer" zusammengefasst.

Dienstagabend ab 19:30 Uhr kannst du ebenfalls unseren Liveticker zu "The Masked Singer" verfolgen. Dort verpasst du garantiert keine Neuigkeiten zur Show und bleibst immer auf dem Laufenden. Im Anschluss an jede Folge von "The Masked Singer" 2020 findest du übrigens in unserem Überblicksartikel, welche Masken bereits enthüllt wurden und wer raus ist bei "The Masked Singer".

"The Masked Singer" 2020: Alle Kostüme und Indizien im Überblick

