Welcher Promi verbirgt sich hinter dem Alpaka

Verrät der moderne Look dem Rateteam zu viel über den Mensch hinter der Alpaka Maske?

Die aktuelle Staffel von "The Masked Singer" zeigt wieder Kostüme aller Art – dieses Mal gibt's tierische Unterstützung von einem Alpaka. Mit den modischen Outfits macht das Alpaka nicht nur auf der Bühne von "The Masked Singer" eine gute Figur, denn ein Indiz wird gleich zu Beginn der Show erraten: Für das Alpaka ist die ganze Welt ein Laufsteg. Ob das ein wichtiger Hinweis ist oder die Fans nur in die Irre führen soll, wird sich wohl noch herausstellen.

Das Influ-Glänzer-Outfit des Alpakas

Die Kostüme von "The Masked Singer" sind immer wieder beeindruckend. Auch das Styling des Alpakas ist ein wahrer Hingucker: In 300 Arbeitsstunden wurden die 5 Kilogramm schwere Maske sowie die Outfits erschaffen. Mit dabei sind im wahrsten Sinne des Wortes richtige Glanzstücke, denn eines der Outfits wird sogar von mehreren Hunderten Swarovski Steinen geschmückt.

Bei seinem ersten Auftritt zeigt sich das Alpaka modisch in einem Overall mit Pop-Art-Bildern, stylischen Sneakern, einem bunten Stirnband und einer Bauchtasche, die das Alpaka allerdings als Umhängetasche benutzt.

Wer ist das wuschelige Alpaka? – Die Indizien der neuen Show

Auch in Folge 2 von "The Masked Singer" begeistert das Alpaka im stylischen Look die Fans. Wie gewohnt gibt es erneut einige Hinweise, die auf die Identität des Alpakas schließen lassen:

Insta-Story-Look, Anglizismen, Bezug auf Kommentare und Fans: Das Alpaka kommt weiterhin wie ein Social-Media-Star daher.

Das Alpaka zeigt seine Morgen-Routine: Kaffee, Handy, Toast.

Die Frisur sitzt nicht. Das Alpaka spricht von einem "Bad Hair Day" und fragt: "Wie ist Euer Hairstyle?"

Das Alpaka sagt: "I love Einkaufen, but in Reality not allein!"

Das Alpaka singt 'Hot Stuff' von Donna Summer

Das ist bereits über das Alpaka bekannt

Der kurze Clip zu Beginn der Show verrät schon so einiges über das Alpaka:

Die ganze Welt ist ein Laufsteg.

Das Alpaka ist eine Frau mit kleinen Füßen.

Da Alpaka ist ein Influencer und dreht Videos für die Follower.

Das Alpaka hasst Salat & Melone und liebt Ananas & Burger.

In den Burgern stecken Flaggen von Spanien, Deutschland, USA, Frankreich & Costa Rica.

Alles wird per Handy als Video festgehalten.

Das Alpaka zeigt Kochexperimente und färbt Regenbogennudeln.

Mode, Looks und Outfits sind ein Hobby des Alpakas.

Während der Show und auch im Video spricht das Alpaka oft Englisch.

