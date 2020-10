Wer steckt hinter der Maske des Anubis

Pop-Song und Plateauschuhe - hat sich der Promi hinter der Anubis Maske damit verraten?

Im Clip: Der Anubis: "Die späte Stunde ist mein Schicksal"

So kraftvoll wie seine Auftritte ist auch sein Kostüm. Der Anubis bringt mit stählernen Muskeln und einer starken Bühnenpräsenz eine göttliche Kraft zu "The Masked Singer" 2020. Doch was macht eine altägyptische Gottheit mit einem Pop-Song und hohen Plateauschuhen? Können die Fans und das Rateteam hierdurch die ersten Schlüsse auf den Promi hinter der Maske ziehen?

DER ANUBIS - DAS WOHL MUSKULÖSESTE KOSTÜM VON "THE MASKED SINGER"

Er ist der Gott der 3. Staffel "The Masked Singer". Bei einem Gewicht von 12 Kilo verteilen sich stählerne Muskeln über das Kostüm des Anubis. Riesige Ohren, verleihen der altägyptischen Gottheit mit einer Länge von über einem halben Meter ein großartiges Gehör für die richtigen Töne. Doch damit nicht genug. Rund 600 Arbeitsstunden stecken hinter der Maske und dem dazugehörigen Körper. Von Hand gegossene und gestickte Elemente machen das Kostüm ebenso edel, wie ihr echter Blattgold-Überzug. Wenn das mal nicht einer Gottheit würdig ist!

EINE MASKE VOLLER MACHT: NEUE INDIZIEN ZUM ANUBIS

Mit seiner kraftvollen Performance wirkt der Anubis schon fast einschüchternd mächtig. Schwere Schritte und eine Kombination aus stählernen Muskeln und echtem Blattgold verschleiern die Identität des Promis hinter der Maske. Wer schafft es, die Gottheit mithilfe der neuen Indizien zu entlarven?

Der Anubis spricht von seiner "Reise um die Welt", die ihn hierher geführt habe.

Es sind Fotos von verschiedenen Orte in aller Welt zu sehen.

Dann erzählt er von den guten alten Zeiten und sagt, die späte Stunde sei sein Schicksal.

Dazu legt er Hieroglyphen-Steine auf einen Tisch.

"Heute Abend werde ich zeigen, dass ich kein Anfänger bin."

Das Rateteam ist noch lange nicht hinter die Identität des Anubis gekommen. Ein Grund mehr für die #MaskedSinger-Community noch aufmerksamer hinzuhören und jedes Indiz doppelt anzuschauen.

Doch das Raten und Rätseln ist noch lange nicht zu Ende. Liegen die Fans mit einer ihrer Vermutungen richtig oder verbirgt sich jemand gänzlich anderes hinter den stählernen Muskeln? Vielleicht verraten die Indizien der nächsten Runde "The Masked Singer" mehr. Mehr Auftritte und Hinweise gibt es jeden Dienstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

ER WIRKT MYSTERIÖSER ALS ALLE ANDEREN MASKEN: DIESE INDIZIEN SIND ÜBER DEN ANUBIS BEKANNT

Er hat Power und er schüchtert ein, doch der Anubis gibt auch einige Hinweise zum Raten. Welches Indiz wird die Gottheit am Ende verraten?

Sein Zuhause ist das Museum.

Ein Mammut-Skelett im Museum.

Der Anubis fühlt sich vor allem nachts lebendig.

"Manchmal muss man zurücktreten, um vorwärts zu kommen."

Die Jahrhunderte sind an ihm vorbeigezogen.

Ein Schild mit "King of Rock'n'Roll".

"Habe immer einen anderen Weg gesucht, als was das Schicksal mir zugeteilt hat."

"Ich habe den Thron doppelt bestiegen."

Außerdem im Museum des Anubis zu sehen: eine David-Statue von Michelangelo und ein Wischmopp.

