Ein tanzender Bademeister auf der Bühne bei "The Masked Singer" 2020 – das gibt es wirklich: Der Frosch überzeugt nicht nur mit seinem muskulösen Körper, einer roten Badehose oder seinem entspannten Beach-Look, sondern auch mit seinem eigenem Froggy Dance. Ob das Anker Tattoo auf dem linken Arm des Frosches ein entscheidender Hinweis ist oder nur auf das Indiz "Der Pool ist mein Revier" hinweist, gibt den Fans noch weiterhin Rätsel auf.

EINE AMPHIBIE MIT STIL - DIE MASKE DES FROSCHES

Etwa 400 Arbeitsstunden wurden benötigt, um die 5 Kilogramm schwere Maske des Frosches zu erschaffen. Ein muskulöser Körper, ein Tattoo auf dem linken Arm, eine rote Badehose, ein Hawaiihemd sowie eine Rettungsboje machen das Erscheinungsbild des grünen Bademeisters perfekt. Das Gesicht des Frosches ist gekennzeichnet durch etwas müde Augen und einem Schnauzbart. Rund 5.000 mit Hand angebrachte Swarovski-Steinchen machen das Strandoutfit zum stilvollen Hingucker.

NEUES AUS DEM FROSCHTEICH - WEITERE HINWEISE ZUM FROSCH

Auch in Folge 2 von "The Masked Singer" gibt es Neuigkeiten vom grünen Bademeister. Bisher unbekannte Indizien werden genannt, die Aufschluss über den Promi hinter der Maske geben könnten. Das sind die neuen Hinweis:

"Ich bin ein liebenswerter Frosch", sagt die Maske über sich selbst.

"Die verführerischen Krötentöne im Teich buzzern mich weg."

Der Frosch sagt, dass er schon immer hoch hinaus wollte, ihm der weiteste Sprung aber nicht immer gelang.

Schon in jungen Jahren habe er die Schenkel trainiert.

Der Frosch performt ein Scooter-Medley

Die Community-Tipps in der ProSieben App lassen auf Wigald Boning, Ralf Schmitz oder sogar David Hasselhoff schließen. Ob an diesen Gedanken wirklich etwas Wahres dran ist oder es sich hier um reine Spekulationen der Fangemeinde handelt, werden wir hoffentlich bald herausfinden. Neue Indizien zu den Promis hinter den Masken gibt es wie immer jeden Dienstag ab 20:15 Uhr bei ProSieben!

WAS WIR BISHER ÜBER DEN GRÜNEN BADEMEISTER WISSEN

Im kurzen Video zu Beginn der Show sowie mit Hilfe von exklusiven online Indizien konnten wir den grünen Animateur aus dem Froschteich bereits ein bisschen besser kennenlernen. Ob diese Hinweise wirklich auf seine Identität hinweisen?

Der Frosch begrüßt im Video mit "Bienvenidos".

"Der Pool ist mein Revier."

Der Frosch ist ein muskulöser Club-Animateur.

Im Club sprechen sich alle nur mit Vornamen an.

"Ich liebe es, wenn alles nach meiner Pfeife tanzt."

Der Frosch hat das Zeug zum grünen Superhelden.

In seinem Club muss jeder anpacken. Vom Putzen glänzt der Bizeps des Frosches.

Ich rette jede Party, denn meine Flossen sind die Größten.

Während sich der Frosch sonnt, sieht man im Hintergrund eine Strichliste im Pool.

