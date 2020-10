Staffel 3 von "The Masked Singer" läuft bereits seit dem 20. Oktober 2020.

Die erste Maske wurde bereits enthüllt: Schauspielerin Veronica Ferres die Biene

Wer ist die Katze? Alle Indizien und ein exklusives Online-Video findest du hier.

Im Clip: Exklusives Online-Indiz zur Katze

Seit einer Woche begeistert Staffel 3 von "The Masked Singer" wieder Ratefüchse in ganz Deutschland. Die Enthüllung von Schauspielerin Veronica Ferres im Bienen-Kostüm war ein mehr als gelungener Auftakt. Doch wie sieht es mit den weiteren Masken aus? In der ProSieben App und zuhause vor dem TV raten Millionen von Fans begeistert mit, welche Promis in den Kostümen stecken. Um den Ratespaß zu erhöhen werden in jeder Folge Indizien veröffentlicht. Auch online gibt es exklusive Indizien, die beim Enträtseln helfen sollen.

"The Masked Singer" 2020: Alle Hinweise zur Katze

Die glamouröse Katze ist eine aktuelle "The Masked Singer" Maske. Sie hat ein flauschig-weißes Köpfchen und Samtpfötchen. Das Kostüm wiegt 7 Kilo – und ist damit eines der leichteren (im Vergleich: das Alien-Kostüm ist 18 Kilo schwer). Kostümbildnerin Alexandra Brander und ihr Team steckten ca. 300 Stunden Arbeit in das Katzen-Kostüm. Die Arbeit hat sich gelohnt, denn durch eine besondere Legetechnik und das Vernähen winzig-kleiner Schimmer-Pailletten gelang es, dass die Optik der Katze nicht vom Sichtfeld beeinträchtigt wird. Hinter ihren strahlend blauen Augen und ihrem glühenden Blick stecken eingebaute LED-Lichter, die für ein besonderes Strahlen sorgen.

Was wissen wir noch alles über das Kostüm der Katze und den Promi, der darunter steckt? Diese Indizien zur Katze sind bereits bekannt:

Die Katze ist eine verschmuste Modedesignerin – ihr Style erinnert an eine Mischung aus Karl Lagerfeld und dessen berühmte Katze Choupette.

Sie entwirft Shirts, auf dem sie selbst abgebildet ist. Ihr unverkennbares Markenzeichen: sie selbst.

Die Katze liebt es, Gäste zu empfangen: "Für meine Gäste nur das Beste, Miau!"

Die Katze hat einen ausgeprägten Spieltrieb, dem sie schon als Jungkatze ausgiebig nachgehen konnte.

Auf ihrem Anzug steht der Schriftzug: "Love is Life" und "Life is Love".

Die Mitarbeiter der Katze haben ein Wörterbuch "Katze - Deutsch - Deutsch - Katze", damit jeder sie verstehen kann. Es gibt auch andere Wörterbücher z.B. Spanisch.

Die Katze ist glücklich, wenn sie Menschen zum Glitzern bringen kann.

Die Katze steht und spielt gerne im Rampenlicht.

Im Clip: Die Katze: "Für meine Gäste nur das Beste"

Bei "The Masked Singer" 2020 mitraten – so geht's

Wer sich sicher ist, welcher Promi hinter der Katze steckt, kann in der Prosieben-App mitraten. Weitere Tipps gibt es auch auf unserer Übersichtsseite mit allen Indizien zu den "The Masked Singer"-Masken.

"The Masked Singer" Livestream, Liveticker und Sendezeiten im Überblick

Was du sonst noch zur aktuellen Staffel wissen musst: "The Masked Singer" läuft immer dienstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Alle Sendezeiten und Sendetermine haben wir hier zusammengefasst. Natürlich gibt es auch wieder einen Livestream zu "The Masked Singer" auf ProSieben und auf sixx kommt eine Wiederholung der aktuellen Folge.

Immer auf dem neuesten Stand bleibst du mit unserem "The Masked Singer"-Liveticker. Dienstagabends ab 19.30 Uhr erfährst du alles Wichtige zur aktuellen Show. Du willst nur auf die Schnelle wissen, welche Masken bereits enthüllt wurden und wer raus ist: das erfährst du natürlich auch hier.

